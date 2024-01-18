«Команду даёт Вашингтон»: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины

Фото: kremlin.ru
У Запада отсутствует интерес в переговорах между Россией и Украиной, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
«В апреле 2022 года Запад запретил Украине подписывать договоренности, точно так же Запад не заинтересован в том, чтобы какие-то переговоры сейчас начинались. Команду дает точно совершенно Вашингтон», — прокомментировал ситуацию Лавров.
Ранее глава российского МИД заявил, что считает соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Киевом и Лондоном достаточно комичным. Из него следует, что в случае нападения на Великобританию Украина обеспечит защиту британского государства. При этом, в Лондоне отметили, что этот договор станет началом столетнего сотрудничества между странами.
Читайте также:
Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений
Лавров: Отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории
Глава МИД РФ Лавров провёл телефонный разговор с иранским коллегой Абдоллахианом
Евгения Парфентьева