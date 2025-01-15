Команду Трампа заранее осведомили о решении Байдена по санкциям против РФ

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Белый дом заявил, что команда избранного президента Дональда Трампа была полностью осведомлена о решении администрации Джо Байдена ввести масштабные санкции против российского энергетического сектора.
«Не было ни одного решения в области национальной безопасности, о котором мы не проинформировали бы команду Трампа», — указали в США на брифинге, передает РИА Новости.По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Трампу и его советникам сообщили о санкциях, затрагивающих экспорт нефти и газа, а также объяснили причины этих действий.
Однако Джон Кирби воздержался от комментариев относительно реакции команды Трампа на решение по санкциям против РФ, порекомендовав обратиться за разъяснениями непосредственно к ним.
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Мария Моисеева