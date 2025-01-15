Множественные аресты в Лос-Анджелесе: грабители пытались нажиться на пожарах США

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В США десятки грабителей были задержаны за попытки кражи и разбоя в эвакуированных районах Лос-Анджелеса, которые пострадали от пожаров. Об этом сообщает New York Post.
Свыше 40 человек были арестованы полицией Санта-Моники за проникновение в элитные районы, эвакуированные из-за разрушительного пожара в Пали-Сэйдс. Огонь охватил 24 тысячи акров, вынудив около 88 тысяч человек покинуть свои дома.
Подозреваемые использовали ситуацию для попыток взломов и краж в покинутых домах.
Десять из задержанных обвиняются в краже со взломом, остальные – в нарушении правил дорожного движения, хранении наркотиков, несоблюдении условий досрочного освобождения и других правонарушениях, включая готовность к мародерству.
У двух преступников нашли огнестрельное оружие.
В полиции Санта-Моники подчеркнули, что большинство правонарушителей не являются местными жителями. Многие подозреваемые в краже попались во время проверки транспортных средств в зонах с комендантским часом, где с 6 утра до 6 вечера запрещено движение.
Преступники, плохо знакомые с местным законом, по незнанию привлекали к себе внимание.
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Подозреваемые использовали ситуацию для попыток взломов и краж в покинутых домах.
Десять из задержанных обвиняются в краже со взломом, остальные – в нарушении правил дорожного движения, хранении наркотиков, несоблюдении условий досрочного освобождения и других правонарушениях, включая готовность к мародерству.
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«Отмечается значительное увеличение по сравнению с обычным числом арестов в этих районах», — сообщили в полиции Санта-Моники.При обысках в автомобилях мародеров были обнаружены перчатки, маски, инструменты для взлома окон и другие вещи, которые указывают на подготовку к грабежам.
У двух преступников нашли огнестрельное оружие.
В полиции Санта-Моники подчеркнули, что большинство правонарушителей не являются местными жителями. Многие подозреваемые в краже попались во время проверки транспортных средств в зонах с комендантским часом, где с 6 утра до 6 вечера запрещено движение.
Преступники, плохо знакомые с местным законом, по незнанию привлекали к себе внимание.
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Мария Моисеева