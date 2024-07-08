Командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Липилин

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Новым командующим Балтийским флотом назначен вице-адмирал Сергей Липилин. Сегодня его представил командному составу Балтфлота главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Александр Моисеев.
Об этом сообщает пресс-служба флота. Церемония состоялась в штабе Балтийского флота в Калининграде. Главком ВМФ России познакомил Липинина с членами его штаба и командирами подразделений, вручил штандарт командующего флота, а также пожелал успешного выполнения обязанностей в новой командной должности.
Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1987 году он закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» Тихоокеанского флота.
С 2018 по 2021 год Липилин был заместителем командующего Черноморским флотом. С 2021 года занимал должность начальника штаба Балтийского флота, который теперь и возглавил.
Читайте также:
Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
Сергей Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. В 1987 году он закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и начал офицерскую службу в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» Тихоокеанского флота.
С 2018 по 2021 год Липилин был заместителем командующего Черноморским флотом. С 2021 года занимал должность начальника штаба Балтийского флота, который теперь и возглавил.
Читайте также:
Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»
Александр Бойцов