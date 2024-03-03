«Комик, но не президент»: Глава Сирии метко высказался о Зеленском

Украинский лидер Владимир Зеленский был гораздо успешнее в роли комика, чем президента, с таким заявлением выступил глава Сирии Башар Асад в интервью для «Соловьев Live».
«Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации», — прокомментировал ситуацию Асад.
Журналист спросил сирийского лидера, повлияли на него санкции. На это он ответил, что они «вызвали у него нервное расстройство».
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Евгения Парфентьева