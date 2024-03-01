Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопроса легитимности власти

По данным «Зеркала недели», 27 февраля офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд относительно возможности продолжения полномочий Зеленского после истечения его пятилетнего срока (то есть после 20 мая 2024 года).
Согласно планам, в Украине 31 марта должны были состояться президентские выборы. Однако в офисе Зеленского высказывались опасения о невозможности проведения голосования в условиях военного положения, указывая на то, что часть населения, включая бойцов и вынужденных эмигрантов, не смогут проголосовать. Также одним из аргументов Зеленского является финансовая сторона организации выборов. Затраты на их проведение оценивают в 5 млрд долларов.
Противники действующего президента утверждали, что после 20 мая его власть станет нелегитимной, и Зеленский должен будет передать свои полномочия спикеру парламента. Согласно Конституции Украины, спикер может исполнять обязанности президента (с сокращением полномочий) до выборов нового главы государства.
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