Найдены тела членов экипажа упавшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100

Фото: istockphoto/AVZimovskoy
Тела членов экипажа павшего в Коломне самолета Sukhoi Superjet 100 найдены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза», — говорится в сообщении.
Самолет компании «Газпромавиа» упал в минувшую пятницу, 12 июля. На борту были штурман с двумя пилотами. У следствия есть две версии произошедшего: в самолетный двигатель попали птицы или же отказ двигателя.
Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета «Cessna-172» в Башкирии. Он упал недалеко от поселка Камское Устье в районе кемпинга, а затем загорелся.
Читайте также:
Стали известны подробности крушения легкомоторника в Башкирии
Самолёт SSJ-100 из Нижневартовска готовится к экстренной посадке в Минводах
В Польше тренировочный самолет разбился о взлетную полосу
Никита Кротов