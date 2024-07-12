В Польше тренировочный самолет разбился о взлетную полосу

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На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики.
Источники уточняют, что борт ударился о плиту посадочной полосы во время взлета. Проводится спасательная операция. По информации некоторых изданий, пилот успел катапультироваться.
Ранее в подмосковной Коломне произошло крушение частного самолета, в котором находилось три члена экипажа, все они погибли. Иных пострадавших нет. Правоохранители работают в ремонтном цехе, где незадолго до вылета чинили самолет.
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Олег Дикий