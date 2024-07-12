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В Польше тренировочный самолет разбился о взлетную полосу

Life: на севере Польши на аэродроме разбился учебный самолет
12 июля 2024, 20:30
Фото: IStock/Gudella

Фото: IStock/Gudella

На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики.


Источники уточняют, что борт ударился о плиту посадочной полосы во время взлета. Проводится спасательная операция. По информации некоторых изданий, пилот успел катапультироваться.

Ранее в подмосковной Коломне произошло крушение частного самолета, в котором находилось три члена экипажа, все они погибли. Иных пострадавших нет. Правоохранители работают в ремонтном цехе, где незадолго до вылета чинили самолет.

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#самолет
#пилот
#операция
#крушение
#польша
У самолёта SSJ 100 перед падением могли одновременно отказать два двигателя
12 июля 2024, 20:13

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

К крушению самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье мог привести одновременный отказ обоих двигателей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей. Оба черных ящика найдены на месте крушения. Состояние приборов удовлетворительное», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в пятницу днём в лесу под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли.

Возбуждено уголовное дело. По данным СКР, лайнер вылетел после ремонта с завода в Луховицах и направлялся в аэропорт Внуково. Он упал в районе деревни Апраксино.

Расследовать катастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

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Артист цирка Касеев назвал стечением обстоятельств трагедию в Парголове
12 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/ViktoriiaNovokhatska

Артист цирка Ренат Касеев прокомментировал инцидент в посёлке Парголово, в ходе которого медведь задрал насмерть свою дрессировщицу Алену Маслянову.
По его мнению, трагедия стала роковым стечением обстоятельств.

«Я неоднократно работал с Максимом и Аленой Масляновыми, правда, тогда они выступали с лошадьми и собаками, а не медведями. Правила работы с животными написаны кровью, и их нельзя нарушать, Масляновы это понимали и были очень хорошими дрессировщиками. То, что случилось, – это просто трагическое стечение обстоятельств», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Касеев.

До этого россиянам напомнили об опасности крыс, которые являются переносчиками серьёзных болезней. Как пишет Общественная Служба Новостей, бороться с грызунами можно с помощью капканов в местах, клеевых ловушек, ядовитых приманок, специальных аэрозолей, ультразвуковых отпугивателей и т. д.

Ранее депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов заявил, что при встрече с медведем универсальной рекомендацией является поднятие рук вверх.

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#трагедия
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#животные
#опасность
#цирк
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Зарезали, сложили в чемодан и выкинули: кто убил мальчика из Перми и как его отец оказался в США
Что известно о ребенке, тело которого нашли в чемодане в Перми
12 июля 2024, 19:14

Фото: iStock/Motortion

Жители Перми обнаружили ужасающую находку на одной из городских мусорок: тело убитого мальчика, упакованное в чемодан. Кто и за что расправился с ребенком и на какие странные детали обратили внимание правоохранители расскажет редакция «Радио 1».

Тело ребенка найдено на мусорке в Перми


Очевидец из Перми рассказал следователям, что тело ребенка было обнаружено рано утром 12 июля возле мусорных баков во дворе одного из домов. Мальчика упаковали в туристический чемодан на колесиках. Лежал ребенок в позе эмбриона. Визуально было видно, что причины смерти – неестественные.

Что известно об убитом мальчике в чемодане


Прибывшие на место происшествия правоохранители обратили внимание на странную деталь: мальчик был одет в чистую домашнюю пижаму. Это позволило предположить, что убит ребенок был дома. Установлено, что мальчик не старше восьми лет. На его теле обнаружены ножевые ранения, в том числе в грудь, а также следы от удушения.


Фото: Кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю


Кого подозревают в убийстве ребенка


Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность женщины, которая, предположительно, принесла чемодан с телом ребенка на мусорку. В настоящее время по подозрению в убийстве малолетнего разыскивается 34-летняя жительница города Пермь. Тело, найденное на мусорке, принадлежит ее сыну.


Очевидцы рассказали о женщине с «чудинкой»


Следователи рассматривают еще одну версию произошедшего. Из слов консьержки многоэтажного дома, в котором предположительно проживал убитый ребенок, в гости к кому-то из жильцов приходила странная женщина. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU.

«Приходила полиция, показывала фото девушки молодой. Кудрявая, ее вроде подозревают в преступлении. Моя работа — зрительно запоминать всех приходящих. Это не жилец нашего дома, она приходящая. Она к кому приходит, те ей открывают двери. Когда приходила, поднималась наверх. Женщина с „чудинкой“», — цитирует издание собеседницу.


Фото: Кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю

Новые детали в деле о трупе ребенка в чемодане


По данным телеграм-канала Ural Mash, женщина с чемоданом сначала была замечена на мосту. Вероятно, она намеревалась сбросить тело ребенка в реку, но передумала и оставила чемодан возле мусорки. Журналисты портала Properm.ru выяснили, что девятилетний мальчик не ходил в школу. Причины, по которым ребенок был на домашнем обучении неизвестны.

Также удалось установить, что мать ребенка проживала со своим сожителем. Биологический отец мальчика давно уехал из России и отбывает наказание в местах лишения свободы в США.

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#происшествия
#мальчик
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Глава Коломны Гречищев выложил кадры с места крушения самолёта SSJ
12 июля 2024, 18:23

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

Глава Коломенского городского округа Александр Гречищев опубликовал кадры с места крушения самолёта Sukhoi Superjet. Ранее он рассказал, что выехал на место падения в районе деревни Апраксино под Коломной.
«Добрались до места падения. Ещё раз подтверждаю: угрозы населённым пунктам нет», – написал он в своём телеграм-канале.
По данным Росавиации, в пятницу около 15 часов в Подмосковье потерпел катастрофу Superjet 100. Самолёт выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна находились три человека.

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

По информации СКР, упавший самолёт компании «Газпромавиа» летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково.

В МЧС России отметили, что борт упал в лесу. В самолёте находились три члена экипажа, они погибли. Жертв среди населения нет. Место оцеплено, там работают экстренные службы. Причины ЧП выясняются.

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при полётах. Расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

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Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet

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#самолет
#катастрофа
#коломна
#александр гречищев
#подмосковье
#московская область
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В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз
12 июля 2024, 18:18

Фото: iStock/Diy13

В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз. Об этом пишет РИА Новости.
«В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая», — отметил собеседник агентства.

Сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100. Он выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна находились 3 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По информации СКР, упавший самолёт компании «Газпромавиа» летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Однако рухнул в районе деревни Апраксино.

Глава Коломны Гречищев выложил кадры с места крушения самолёта SSJ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#аэропорт
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#рф
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Полицейский УАЗ загорелся на стоянке возле отдела в Подмосковье
12 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/TRAVELARIUM

В городе Коломна Московской области на стоянке около Колычевского отдела полиции произошёл пожар. Загорелся полицейский автомобиль УАЗ.
На снимках, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно полыхающую машину и густой столб чёрного дыма. Огонь вполне мог перекинуться на другие автомобили, стоящие рядом. Пока неизвестно, был ли это поджог или машина загорелась произвольно. Понятно, что восстановлению УАЗ уже не подлежит.

Часто причиной подобных возгораний становится неисправность электрической проводки. Причину, по которой загорелся служебный автомобиль, ещё предстоит выяснить. Другие обстоятельства происшествия также уточняются. Возможно, поможет изучение записей камер видеонаблюдения, которыми оборудована стоянка.

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#автомобиль
#поджог
#происшествия
#машина
#подмосковье
#полиция
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Стало известно о состоянии освобожденных из заточения в Уфе детей
Врачи осмотрели 4 из 16 спасенных в Уфе детей, они в госпитализации не нуждаются
12 июля 2024, 17:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врачи осмотрели 4 из 16 детей, освобожденных из заточения в Уфе, они в госпитализации не нуждаются. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Башкирии.
«На данный момент осмотрены четверо, показаний для госпитализации нет», — рассказали журналистам.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ совместно с полицейскими спасли 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов в Уфе. Один из подростков смог сбежать из плена и обратиться в соседний магазин за помощью. Сотрудники СК и МВД провели операцию по освобождению детей, а двух граждан Таджикистана задержали на месте.

Глава СК Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики РФ. По мнению председателя Следственного комитета России, при решении о выдаче разрешений и патентов при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

В российской школе мигранты клеймили учеников раскаленным железом. Они избивали учеников, ломали им пальцы и клеймили их раскаленным железом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
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Вернувшийся с СВО житель Красноярского края до смерти забил бывшую жену
12 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Andranik Hakobyan

Житель Красноярского края, участвовавший в специальной военной операции, до смерти избил свою бывшую жену. За это преступление Кежемский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
Вернувшийся с СВО Александр Бородин пригласил свою бывшую супругу вместе встретить новый 2024 год, указано в материалах суда. Утром 1 января он напал на женщину и жестоко избил её. Всего преступник нанёс бывшей жене более 250 ударов руками и ногами. После истязаний мужчина оставил пострадавшую лежать на полу, а сам заснул. Проснувшись, он пощупал ей1 пульс и понял, что женщина умерла.

По словам Бородина, такая злоба была вызвана тем, что бывшая жена грубо с ним разговаривала. Представители прокуратуры Красноярского края сочли приговор слишком суровым, указав на то, что подсудимый участвовал в СВО, а также сознался в преступлении и сам вызвал полицию и бригаду медиков. Однако суд оставил своё решение без изменений.

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#красноярский край
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Мигранта, защищавшего бесчинство своих детей, выдворяют из страны
Infopro54: отца-мигранта терроризировавших детскую площадку детей депортируют
12 июля 2024, 16:52

Фото: IStock/vichinterlang

В Новосибирске начался суд над иностранцем, чьи дети устроили настоящий террор во дворе многоэтажки в Ленинском районе. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания дети мигранта превратили площадку возле дома в настоящую помойку. Глава семейства никак не реагировал на это, а в ответ на замечания соседей угрожал им расправой. Жильцы дома не стали ​терпеть подобное поведение и обратились в правоохранительные органы.

Полиция ворвалась в квартиру приезжего и доставила в отдел. Оказалось, что он уже более года проживает в стране незаконно, имеет доход и не платит налоги. Кроме того, в 2015 году он был осужден за незаконное пересечение границы РФ.

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