Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства

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Разбившийся в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был произведен в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
«Газпром авиа» являлся единственной компанией, эксплуатировавшей самолет с 2015 года. По документам самолет считался годным к пилотированию до 2030 года.
О крушении частного самолета SSJ-100 стало известно днем, на борту находились три члена экипажа. Уточняется, что самолет осуществил взлет совсем незадолго до ремонта. Сейчас в этом цехе работают правоохранители.
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Олег Дикий