Комиссия парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО

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Турецкая парламентская комиссия по иностранным делам одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после одобрения протокол был направлен в Генеральную Ассамблею.
Большинство участников голосования приняли протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако оппозиционная «Хорошая партия» и «Партия Счастья» выступили против одобрения документа.
Ранее, в ноябре, «Хорошая партия» требовала отзыва рассмотрения заявки на членство в НАТО Швеции. Это было связано с тем, что партия не смогла получить «удовлетворительных ответов» от МИД на вопросы о конкретных шагах по удовлетворению требований и опасений Турции.
Напомним, что Швеция вместе с Финляндией направила заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Последняя страна вошла в состав Североатланстического альянса 4 апреля, а вот Швеция так и не получила разрешения из-за неодобрения со стороны Турции и Венгрии.
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Большинство участников голосования приняли протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако оппозиционная «Хорошая партия» и «Партия Счастья» выступили против одобрения документа.
Напомним, что Швеция вместе с Финляндией направила заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Последняя страна вошла в состав Североатланстического альянса 4 апреля, а вот Швеция так и не получила разрешения из-за неодобрения со стороны Турции и Венгрии.
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Анастасия Чинкова