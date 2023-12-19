Путин: НАТО беззастенчиво врёт на каждом шагу

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В НАТО говорили, что не планируют расширяться на Восток ни на дюйм, однако, как выяснилось, они врут на каждом шагу, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу) Горбачеву: «Нет-нет, ни дюйма на восток». Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу», - прокомментировал ситуацию Путин.
Глава РФ также напомнил, что в состав Североатлантического альянса уже вступила Финляндия, также планируется вступление в НАТО Швеции, что означает всё более плотное приближение альянса к российским границам.
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