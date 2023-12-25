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Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи западных стран в конфликте с Российской Федерацией на Украине привели к расколу в НАТО.
«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта на Украине», — сказал он в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он предположил, что уничтожение «лучшего оружия» НАТО Россией привело к дискредитации военных возможностей Североатлантического альянса.
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