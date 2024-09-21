Комиссия по ценным бумагам США направила запрос в суд из-за Маска

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добивается судебных санкций в отношении бизнесмена Илона Маска за то, что он не присутствовал на встрече по вопросу приобретения социальной сети X, передает телеканал CNN.
Отмечается, что бизнесмен был приглашен для дачи показаний в суд 10 сентября. За несколько часов до слушаний адвокат Маска предупредил SEC, что доверитель будет отсутствовать, поскольку должен присутствовать на запуске SpaceX. Комиссия утверждает, что об этом было известно за несколько дней до заседания и что, следовательно, об отсутствии Маска можно было объявить заранее.
Комиссия попросила суд наложить на Маска «серьезное обязательство», которое заставит предпринимателя посетить новую встречу.
Ранее Маск заявлял, что наступающий 2024 год будет хуже, чем предыдущие. Так Маск ответил на вопрос пользователя X о том, каким будет год после «четырех лет безумия».
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Комиссия попросила суд наложить на Маска «серьезное обязательство», которое заставит предпринимателя посетить новую встречу.
Ранее Маск заявлял, что наступающий 2024 год будет хуже, чем предыдущие. Так Маск ответил на вопрос пользователя X о том, каким будет год после «четырех лет безумия».
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Александр Климов