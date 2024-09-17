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Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область

Песков: приглашение ООН посетить Курскую область от Украины — провокация
17 сентября 2024, 01:38
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку таких заявлений со стороны международных организаций, передает РИА Новости.

«Подобные провокационные заявления не должны восприниматься всерьез. Это чистая провокация, и мы надеемся на разумную реакцию адресатов», — подчеркнул Песков.


15 сентября глава украинского МИД Сибига объявил о намерении официально пригласить представителей ООН и МККК для участия в гуманитарных миссиях в Курской области. По его словам, наблюдатели должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права и защите мирных жителей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.

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Американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России
Bloomberg и The WSJ просят Байдена разрешить Украине наносить удары по России
17 сентября 2024, 01:27

Ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.
В статье агентства Bloomberg Байдена критикуют за нерешительность, которая, по мнению автора, ставит под удар политическое будущее вице-президента Камалы Харрис.

«Байден должен позволить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому бомбить [президента России Владимира] Путина до того, как начнутся переговоры», — пишет автор.
The Wall Street Journal предупреждает, что затягивание решения может привести к истощению США и затягиванию конфликта. Издание подчеркивает, что Байдену пора прекратить «ненужное кровопролитие».

Газета Washington Post также призвала Байдена к более решительным действиям, заявив, что поражение России жизненно важно для интересов США и Европы на
ближайшие десятилетия.

Несмотря на эти призывы, Госдепартамент США ранее сообщил, что пока не готов снимать ограничения на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России, хотя Запад продолжит оказывать поддержку Киеву вооружениями и разведданными.

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#сша
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#удар
#всу
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Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте президента Макрона
17 сентября 2024, 01:24

Фото: сайт Кремля

В Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, сегодня, 17 сентября, рассмотрят резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона. Ее выдвинула левая партия «Непокоренная Франция», недовольная тем, что глава государства исключил участие левых в новом формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.
Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Уточнялось, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

Партия «Непокоренная Франция» назвала отказ Макрона «беспрецедентным случаем в истории».
«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», — добавили в «Непокоренной Франции».
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#франция
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#партия
#париж
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Глава МИД Кубы раскритиковал новые санкции США против российских СМИ
Паррилья: новые санкции США демонстрируют лицемерие Белого дома
17 сентября 2024, 00:09

Фото: сайт Конгресса США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции, введенные США против российских СМИ, подчеркивают лицемерие Вашингтона.
По его словам, Белый дом, позиционирующий себя как защитник свободы прессы, фактически демонстрирует двойные стандарты. Паррилья отметил, что правду нельзя подвергать цензуре, и осудил принудительные меры США, назвав их нарушением основополагающих принципов свободы слова.

«Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду», - написал министр в своем блоге в Х.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повториться. Он также сообщил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.

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#сша
#ограничения
#санкции
#сми
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Пушков: США давно утратили статус страны свободы слова
16 сентября 2024, 23:45

Фото: istock/lucky-photographer

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты давно перестали быть страной свободы слова, даже в относительном смысле.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что следование американским стандартам означает подчинение "рабству мысли". Пушков также отметил, что США беспокоят государства-члены БРИКС, которые отвергают западный мировой порядок и его правила.

Он добавил, что такие страны стремятся к независимому развитию, невзирая на давление.

Ранее сообщалось, что США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.

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#санкции
#оон
#запад
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В Абхазии увидели путь к миру в словах председателя правящей партии Грузии
16 сентября 2024, 22:45

Фото: iStock/rarrarorro

В Абхазии увидели путь к миру и добрососедским отношениям в словах председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что его страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Так заявление прокомментировали в МИД Абхазии.
«Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве добавили, что если заявление Иванишвили реально приведет к примирению и переоценке совершенных в прошлом ошибок, к извинениям перед Южной Осетией и Абхазией, а также отказом от давления и подписанием мирного договора, то это станет началом мирных и добрых отношений между странами.
«Заявление господина Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях», — указано в заявлении МИД Абхазии.
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#мид
#грузия
#заявление
#абхазия
#политика
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США отказались снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Госдеп: США не готовы объявлять о разрешении ВСУ бить оружием Запада вглубь России
16 сентября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.
«Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами, как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (использования дальнобойных западных ракет — прим.ред.)», — заявил Миллер.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает, что Запад разрешит ему бить вглубь России, так как на этом и основан его «план победы».

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#новости
#владимир зеленский
#сво
#вс рф
#запад
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Стало известно, на кого расширят санкции США
Брейнард: США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить
16 сентября 2024, 22:17

Фото: istockphoto/YayaErnst

Штаты будут расширять антироссийские санкции на те страны, которые ищут механизмы их обхода и помогают Москве избегать давления и ограничений. Об этом заявила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард во время выступления в Вашингтоне. По ее словам, американским властям нужно быть динамичными, потому что частный сектор отлично справляется с поиском альтернативных маршрутов и инновациями.
«Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — пояснила она.
Брейнард также добавила, что санкции США эффективны только тогда, когда носят многосторонний характер и их применяет не только Вашингтон, но и его союзники.
«Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется и страны, участвующие в этих активностях, находят альтернативные механизмы», — отметила советник.
Ранее стало известно, что индийский МИД не стал вводить ограничения в отношении российских СМИ, несмотря на уговоры Вашингтона.
«Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального Юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление», — сказано в материале.
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#торговля
#сша
#санкции
#страны
#ограничения
#рф
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ООН обвинила Запад в лицемерии и двойных стандартах
В ООН заявили о двойных стандартах Запада в трактовке международного права
16 сентября 2024, 21:39

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Двойные стандарты и лицемерие Запада при трактовке международного права не могут продолжаться и дальше, сказал в рамках брифинга Специальный докладчик по вопросу содействия установлению справедливого и демократического международного порядка Джордж Катругалос.
Он отметил, что применение Западом правил отличается от конфликта к конфликту, хотя сами правила не отличаются.

«…И мы не можем продолжать мириться с такими двойными стандартами и лицемерием», — цитирует Специального докладчика РИА Новости.
Таким образом Катругалос ответил на вопрос о том, почему западные государства применяют множество санкций к РФ, но ни одной к Израилю, несмотря на то, что в Газе гораздо больше жертв среди гражданских.

Ранее в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область.

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#мир
#оон
#право
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Пресс-конференция Токаева и Шольца отменена по инициативе Астаны
16 сентября 2024, 21:17

Фото: сайт Кремля

Совместную пресс-конференцию канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева отменили по инициативе Астаны, пишут обозреватели немецкого агентства DPA.
Отмечается, что отмена случилась незадолго до старта пресс-конференции. Причины неизвестны.

Сам Шольц не стал комментировать, разочарован ли он подобным решением Казахстана.

Канцлер приехал в Казахстан по приглашению Токаева 16 сентября.

Ранее сообщалось, что в ООН ответили Украине на «приглашение» в Курскую область. Представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что комиссия ООН может посетить регион только с согласия российского руководства.

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#мир
#германия
#казахстан
#олаф шольц
#новости
#касым-жомарт токаев
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