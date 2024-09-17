Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область

Фото: Сайт Кремля
Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку таких заявлений со стороны международных организаций, передает РИА Новости.
15 сентября глава украинского МИД Сибига объявил о намерении официально пригласить представителей ООН и МККК для участия в гуманитарных миссиях в Курской области. По его словам, наблюдатели должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права и защите мирных жителей.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.
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«Подобные провокационные заявления не должны восприниматься всерьез. Это чистая провокация, и мы надеемся на разумную реакцию адресатов», — подчеркнул Песков.
15 сентября глава украинского МИД Сибига объявил о намерении официально пригласить представителей ООН и МККК для участия в гуманитарных миссиях в Курской области. По его словам, наблюдатели должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права и защите мирных жителей.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.
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Елена Перлова