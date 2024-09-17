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Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена

Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным
17 сентября 2024, 04:30
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса.

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — заявил Бейтс. Он добавил, что в Соединенных Штатах не должно быть места политическому насилию или каким-либо его проявлениям.


Маск удалил свой комментарий, назвав его шуткой, после того как пользователи выразили беспокойство по поводу возможного неверного толкования его слов. По данным CNN, предприниматель первоначально не планировал удалять пост, но изменил решение после того, как один из подписчиков указал на опасность подобных заявлений.

Инцидент произошел на фоне второй попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник с автоматом попытался напасть на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь, однако преступник скрылся, но был задержан позже. Правоохранители обнаружили у него оружие и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.

Ранее, 13 июля, на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании также была предпринята попытка покушения, в результате которой экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, где основными кандидатами станут действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.

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#сша
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#дональд трамп
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Токаев заявил о невозможности победы над Россией в военном плане
Токаев заявил Шольцу о невозможности победить Россию в военном плане
17 сентября 2024, 03:56

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является непобедимой в военном плане. Об этом он сообщил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане, передает пресс-служба главы республики в своем Telegram-канале.
Токаев обсудил с Шольцем вопросы урегулирования конфликта на Украине и подчеркнул, что дальнейшая эскалация военных действий может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — отметил он.
Президент Казахстана также подчеркнул, что в российско-украинском конфликте в первую очередь пострадают страны, прямо вовлеченные в него. Токаев выразил уверенность, что возможности для достижения мира еще существуют, и призвал к учету мирных инициатив, предложенных различными государствами, такими как Китай и Бразилия.

Ранее, в сентябре 2023 года, Токаев заявлял, что настало время для «мудрой дипломатии» в разрешении конфликта между Россией и Украиной, и подчеркнул важность проведения переговоров с учетом интересов обеих сторон.

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#олаф шольц
#касым-жомарт токаев
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В Британии заявили о неготовности к войне с Россией
DM: Британия не готова к конфликту с Россией в случае снятия запрета на удары
17 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Великобритания не готова к прямому военному столкновению с Россией из-за критического состояния своих вооруженных сил. Об этом сообщил колумнист Daily Mail Питер Хитченс.
Хитченс выразил обеспокоенность тем, что разрешение Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России может спровоцировать эскалацию конфликта. Однако, по его мнению, Британия не сможет активно участвовать в таком конфликте из-за нехватки новобранцев, недостаточного финансирования и отсутствия необходимой экипировки.

«Я по-прежнему не понимаю, зачем Британия участвует в прокси-войне между США и Россией», — добавил Хитченс.
Ранее бывший премьер-министр Борис Джонсон и пять экс-министров обороны призвали нынешнего главу правительства Кира Стармера разрешить Украине наносить удары по России с помощью ракет Storm Shadow, не дожидаясь одобрения США.

Напомним, ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.

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Пентагон прокомментировал появление российской авиации у границ США
Пентагон: США не видят угрозы в российских военных самолетах у своих границ
17 сентября 2024, 02:02

Фото: сайт Минобороны РФ

США не видят угрозы в появлении российских военных самолетов вблизи своих границ. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС. По ее словам, такие инциденты не являются чем-то необычным.
Сингх отметила, что появление российской авиации у границ США не представляет собой всплеска активности.

«Я не уверена, что это можно назвать всплеском... Мы не видим в этом резкого увеличения», — подчеркнула она.
При этом Пентагон продолжит отслеживать учения России и поддерживать связь с союзниками по НАТО.

Ранее Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 13 сентября отследило полет двух российских военных самолетов у Аляски.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о росте военного присутствия США у российских границ, мотивируя это «российской угрозой» и противодействием Китаю.

Ранее сообщалось, что Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.

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Кремль призвал ООН трезво оценить приглашение Украины посетить Курскую область
Песков: приглашение ООН посетить Курскую область от Украины — провокация
17 сентября 2024, 01:38

Фото: Сайт Кремля

Кремль назвал провокацией приглашение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги представителям ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на трезвую оценку таких заявлений со стороны международных организаций, передает РИА Новости.

«Подобные провокационные заявления не должны восприниматься всерьез. Это чистая провокация, и мы надеемся на разумную реакцию адресатов», — подчеркнул Песков.
15 сентября глава украинского МИД Сибига объявил о намерении официально пригласить представителей ООН и МККК для участия в гуманитарных миссиях в Курской области. По его словам, наблюдатели должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права и защите мирных жителей.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.

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Американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине наносить удары по России
Bloomberg и The WSJ просят Байдена разрешить Украине наносить удары по России
17 сентября 2024, 01:27

Ведущие американские издания, включая Bloomberg и The Wall Street Journal (WSJ), обратились к президенту США Джо Байдену с призывом разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Авторы материалов утверждают, что такая мера необходима до начала возможных переговоров.
В статье агентства Bloomberg Байдена критикуют за нерешительность, которая, по мнению автора, ставит под удар политическое будущее вице-президента Камалы Харрис.

«Байден должен позволить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому бомбить [президента России Владимира] Путина до того, как начнутся переговоры», — пишет автор.
The Wall Street Journal предупреждает, что затягивание решения может привести к истощению США и затягиванию конфликта. Издание подчеркивает, что Байдену пора прекратить «ненужное кровопролитие».

Газета Washington Post также призвала Байдена к более решительным действиям, заявив, что поражение России жизненно важно для интересов США и Европы на
ближайшие десятилетия.

Несмотря на эти призывы, Госдепартамент США ранее сообщил, что пока не готов снимать ограничения на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России, хотя Запад продолжит оказывать поддержку Киеву вооружениями и разведданными.

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#сша
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#удар
#всу
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Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте президента Макрона
17 сентября 2024, 01:24

Фото: сайт Кремля

В Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, сегодня, 17 сентября, рассмотрят резолюцию об импичменте президента Эммануэля Макрона. Ее выдвинула левая партия «Непокоренная Франция», недовольная тем, что глава государства исключил участие левых в новом формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент.
Ранее сообщалось, что «Непокоренная Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона. Уточнялось, что решение принято на фоне отказа французского лидера назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах летом текущего года, но не получивших большинства в Национальном собрании.

Партия «Непокоренная Франция» назвала отказ Макрона «беспрецедентным случаем в истории».
«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», — добавили в «Непокоренной Франции».
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#париж
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Глава МИД Кубы раскритиковал новые санкции США против российских СМИ
Паррилья: новые санкции США демонстрируют лицемерие Белого дома
17 сентября 2024, 00:09

Фото: сайт Конгресса США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции, введенные США против российских СМИ, подчеркивают лицемерие Вашингтона.
По его словам, Белый дом, позиционирующий себя как защитник свободы прессы, фактически демонстрирует двойные стандарты. Паррилья отметил, что правду нельзя подвергать цензуре, и осудил принудительные меры США, назвав их нарушением основополагающих принципов свободы слова.

«Введение США новых односторонних принудительных мер против российских СМИ свидетельствует о лицемерии правительства, которое позиционирует себя как величайшего защитника и поборника свободы прессы. Нельзя цензурировать правду», - написал министр в своем блоге в Х.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повториться. Он также сообщил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.

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#сша
#ограничения
#санкции
#сми
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Пушков: США давно утратили статус страны свободы слова
16 сентября 2024, 23:45

Фото: istock/lucky-photographer

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты давно перестали быть страной свободы слова, даже в относительном смысле.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что следование американским стандартам означает подчинение "рабству мысли". Пушков также отметил, что США беспокоят государства-члены БРИКС, которые отвергают западный мировой порядок и его правила.

Он добавил, что такие страны стремятся к независимому развитию, невзирая на давление.

Ранее сообщалось, что США по итогам переговоров президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера все еще не готовы объявить о разрешении для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, Штаты продолжат предоставлять Киеву оружие и поддержку в области разведки.

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#санкции
#оон
#запад
#пушков
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В Абхазии увидели путь к миру в словах председателя правящей партии Грузии
16 сентября 2024, 22:45

Фото: iStock/rarrarorro

В Абхазии увидели путь к миру и добрососедским отношениям в словах председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что его страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Так заявление прокомментировали в МИД Абхазии.
«Будем надеяться, что г-н Иванишвили более искренен в своих намерениях и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершатся подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве добавили, что если заявление Иванишвили реально приведет к примирению и переоценке совершенных в прошлом ошибок, к извинениям перед Южной Осетией и Абхазией, а также отказом от давления и подписанием мирного договора, то это станет началом мирных и добрых отношений между странами.
«Заявление господина Иванишвили показывает, что в Грузии все еще существует ресурс внутренней переоценки и признания своих ошибок, как это было не раз в наших взаимоотношениях», — указано в заявлении МИД Абхазии.
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#грузия
#заявление
#абхазия
#политика
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