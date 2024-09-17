Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Администрация президента США Джо Байдена осудила американского предпринимателя Илона Маска за публикацию в соцсети X (бывший Twitter), в которой он выразил удивление тем, что на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис до сих пор не совершили покушение.
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Белого дома Эндрю Бейтса.
Маск удалил свой комментарий, назвав его шуткой, после того как пользователи выразили беспокойство по поводу возможного неверного толкования его слов. По данным CNN, предприниматель первоначально не планировал удалять пост, но изменил решение после того, как один из подписчиков указал на опасность подобных заявлений.
Инцидент произошел на фоне второй попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник с автоматом попытался напасть на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь, однако преступник скрылся, но был задержан позже. Правоохранители обнаружили у него оружие и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Ранее, 13 июля, на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании также была предпринята попытка покушения, в результате которой экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, где основными кандидатами станут действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.
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«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — заявил Бейтс. Он добавил, что в Соединенных Штатах не должно быть места политическому насилию или каким-либо его проявлениям.
Маск удалил свой комментарий, назвав его шуткой, после того как пользователи выразили беспокойство по поводу возможного неверного толкования его слов. По данным CNN, предприниматель первоначально не планировал удалять пост, но изменил решение после того, как один из подписчиков указал на опасность подобных заявлений.
Инцидент произошел на фоне второй попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа. 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник с автоматом попытался напасть на Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь, однако преступник скрылся, но был задержан позже. Правоохранители обнаружили у него оружие и экшн-камеру GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Ранее, 13 июля, на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании также была предпринята попытка покушения, в результате которой экс-президент был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, где основными кандидатами станут действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской.
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Елена Перлова