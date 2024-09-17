Белый дом возмутил пост Маска о покушении на Байдена

В Абхазии увидели путь к миру и добрососедским отношениям в словах председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что его страна найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Так заявление прокомментировали в МИД Абхазии.