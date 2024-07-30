Военные США совершили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия

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Армия и ВМС совершили попытку тестового запуска гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на анонимного американского военного чиновника сообщает РИА Новости. При этом был ли этот запуск удачным, собеседник уточнять не стал.
По его словам, испытание обычной гиперзвуковой системы проводили на космической станции на Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, что дало Соединенным Штатам важные данные для развития этих вооружений.
Ранее сообщалось, что компания «Спутниковая система «Гонец» вместе с «Геосканом» впервые в России наладили управление беспилотным летательным аппаратом через космический спутник. Эксперимент провели на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области. Во время испытаний были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных, а также через спутник была отправлена команда о принудительном возвращении беспилотника к месту запуска.
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«Это испытание стало важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии», — заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что компания «Спутниковая система «Гонец» вместе с «Геосканом» впервые в России наладили управление беспилотным летательным аппаратом через космический спутник. Эксперимент провели на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024» в Сахалинской области. Во время испытаний были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные БПЛА в центр обработки данных, а также через спутник была отправлена команда о принудительном возвращении беспилотника к месту запуска.
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Данил Пономарев