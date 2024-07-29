Стало известно, что может ослабить НАТО

Фото: сайт Дональда Трампа
Часть европейских стран-участниц НАТО может отказать Украине в дальнейшей военной и финансовой поддержке, если на выборах президента США победит политик Дональд Трамп. Об этом пишет издание Politico.
Журналисты считают, что такой сценарий приведет к расколу Североатлантического блока, ведь Трамп намекал, что отзовет гарантии безопасности тем государствам, кто продолжит помогать киевскому режиму.
Трамп не раз заявлял, что способен разрешить украинский кризис за сутки. Он также напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Россия представляет собой военную машину и порекомендовал заканчивать конфликт.
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«Подобный кризис может разделить и ослабить НАТО — до такой степени, что некоторые союзники могут отказаться от противостояния с Россией и свернуть поддержку Украины», — сказано в материале.
Трамп не раз заявлял, что способен разрешить украинский кризис за сутки. Он также напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Россия представляет собой военную машину и порекомендовал заканчивать конфликт.
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Никита Кротов