Гайдукевич: армянскому народу должно быть тревожно от сделки Пашиняна с Алиевым
В Вашингтоне 7-8 августа состоится трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. На ней стороны должны заключить договор о перемирии между армянской и азербайджанской стороной.
К тому же Пашинян и Трамп обсудят стратегическое партнерство между Арменией и США. О том, что ждать от готовившейся сделки армянскому народу, рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.
«От этой встречи должно быть тревожно армянскому народу. И не только армянскому. Потому что есть истина – Соединенным Штатам не нужно, чтобы в Армении был мир, им не нужно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был мир, потому что изначально после развала СССР и у США, и у всех стран Запада цель была одна – чтобы вокруг России полыхало, была зона влияния Запада, и самое главное, чтобы там была нестабильность, чтобы было легче управлять этими странами и использовать их в своих геополитических интересах», — говорит Гайдукевич в интервью для sputnik.
Как отметил политик, чтобы Армения была мирной страной, заинтересованы только Россия и Беларусь, так как народы близки между собой и являются единым постсоветским пространством. При этом для Штатов страна лишь конкурент, который можно использовать в своих целях.
Можно говорить о том, что таким образом Пашинян не обращает внимания на национальные интересы страны и выступает проводником Запада на постсоветские территории. Эти тезисы подтверждал и сам премьер своим заявлением о желании вступить в Евросоюз. На фоне этого политолог Александр Дудчак заявил, что Пашинян пускает страну по судьбе Украины.