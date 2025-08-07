Гайдукевич: армянскому народу должно быть тревожно от сделки Пашиняна с Алиевым

07 августа 2025, 12:43

Фото: iStock/irgit

В Вашингтоне 7-8 августа состоится трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. На ней стороны должны заключить договор о перемирии между армянской и азербайджанской стороной.





К тому же Пашинян и Трамп обсудят стратегическое партнерство между Арменией и США. О том, что ждать от готовившейся сделки армянскому народу, рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Национального Собрания Беларуси, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич.





«От этой встречи должно быть тревожно армянскому народу. И не только армянскому. Потому что есть истина – Соединенным Штатам не нужно, чтобы в Армении был мир, им не нужно, чтобы между Азербайджаном и Арменией был мир, потому что изначально после развала СССР и у США, и у всех стран Запада цель была одна – чтобы вокруг России полыхало, была зона влияния Запада, и самое главное, чтобы там была нестабильность, чтобы было легче управлять этими странами и использовать их в своих геополитических интересах», — говорит Гайдукевич в интервью для sputnik.