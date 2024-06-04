Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля

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Процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщается на странице документа, который опубликован на сайте Конгресса.
Отмечается, что проект документа в ближайшее время будет рассмотрен Палатой представителей и Сенатом, вероятнее всего он будет заблокирован демократами. Данный законопроект предполагает отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в Штатах в отношении сотрудников МУС.
Согласно информации источника, эти меры будут вводиться в случае попыток Международного уголовного суда влиять на процессы «расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, которое находится под защитой Вашингтона и его союзников».
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Екатерина Коршунова