Reuters: Италия может передать Украине вторую систему ПВО

Бойцы ВСУ под Угледаром прячут оставшиеся у них западные гаубицы М777 из-за высокого риска их поражения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира расчета самоходной артиллерийской установки «‎Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока.