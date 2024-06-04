Reuters: Италия может передать Украине вторую систему ПВО

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Италия может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T. Об этом сообщает Reuters.
Данная система может войти в девятый пакет помощи Киеву от Рима. Отмечается, что его могут одобрить в ближайшее время.
Украина получит систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая находится в Кувейте, но при этом она вскоре должна вернуться в Италию.
Напомним, SAMP/T — это единственная европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели.
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Украина получит систему противовоздушной обороны SAMP/T, которая находится в Кувейте, но при этом она вскоре должна вернуться в Италию.
Напомним, SAMP/T — это единственная европейская система ПВО, которая может перехватывать баллистические ракеты.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд примет окончательное решение о новом транше для Украины, размер которого составит 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели.
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Екатерина Коршунова