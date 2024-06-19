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Россия собирается приостановить участие в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ

19 июня 2024, 12:03
Фото: istockphoto/SlavkoSereda

Фото: istockphoto/SlavkoSereda

Комитет Совета Федерации предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта позиция согласована с коллегами из Государственной думы.
Об этом сообщил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также добавил, что на заседании комитета обсуждалась ситуация с невыдачей Румынией рабочих виз членам российской делегации на предстоящую сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Сенатор отметил, что ОБСЕ, к сожалению, безнадёжно деградирует, превращаясь в политизированный инструмент целенаправленной реализации антироссийского курса. Принципы, на которых держалась организация, утрачены, а тотальная украинизация сводит на нет деятельность по традиционным направлениям работы, заключил Джабаров.



Предложение о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она также добавила, что это будет означать приостановку выплат в эту организацию.

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#валентина матвиенко
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#совет федерации
#госдума
В Британии спрогнозировали сроки окончания СВО
Политик Фарадж: СВО будет продолжаться, пока Запад финансирует Киев
19 июня 2024, 11:33

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотов

Переговоры с Россией неизбежны для Украины и в конечном счете она может быть разделена, сообщает лидер реформистской партии Великобритании Найджел Фарадж издательству Daily Mail.
Политик заявил, что у России есть все средства для ведения боевых действий. Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Запад спонсирует Киев. Фарадж подчеркнул, что переговоры между сторонами возможно состоятся при победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В таком случае Украине придется отказаться от утраченных территорий.

«Мы могли бы финансировать Украину бесконечно, но сможет ли она выдержать столько военных потерь — вопрос открытый», — резюмирует он.

Данные заявления привели к окончательному расколу между реформистской партией и партией тори по вопросу отношения к конфликту на Украине, сообщает британская газета.

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#рф
#переговоры
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Поддержка СВО и стратегическое партнерство: о чем Путин и лидер КНДР договорились на тет-а-тет
Переговоры Путина и Ким Чен Ына: главные заявление, подписание договора о партнерстве
19 июня 2024, 11:21

Фото: сайт Кремля

В Пхеньяне завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Об основных заявлениях по итогам встречи в Северной Корее расскажет редакция «Радио 1».

Двусторонние отношения Северной Кореи и России


Президент России Владимир Путин в разговоре с Ким Чен Ыном отметил то, что отношения между государствами строятся на взаимном уважении и принципах равноправия. Российский лидер поблагодарил принимающую сторону за приглашение и выразил надежду на то, что следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Москве.

Поддержка КНДР российской политики


Владимир Путин также выразил слова благодарности КНДР за то, что государство поддерживает российскую политику. Глава государств напомнил о борьбе России против навязываемой гегемонистской политики США и отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по вопросу Украины.

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Поддержка КНДР действий России на Украине


В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что полностью поддерживает проводимую РФ спецоперацию на территории Украины. Северокорейский лидер также оценил роль РФ в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Наиболее важные вопросы главы государств обсудили в формате тет-а-тет. Закрытая беседа продлилась около двух часов.

Подготовка документов по двустороннему сотрудничеству


По итогам встречи Владимир Путин сообщил о подготовке фундаментального документа, который станет основой для отношений между двумя странами на многие годы вперед. Российский лидер напомнил о совместной борьбе советских и корейских солдат в прошлом и выразил надежду на продуктивность текущих переговоров.

Ким Чен Ын о пламенной дружбе с Россией


Северокорейский лидер выразил уверенность в том, что визит Владимира Путина в КНДР будет способствовать дальнейшему укреплению «пламенной дружбы» между двумя странами. Он также выразил надежду на укрепление стратегических отношений между странами.

Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве


Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подобные соглашения продиктованы изменением геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях РФ и КНДР изменениями.

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Вооружённые люди в камуфляже блокировали рынок в Екатеринбурге
19 июня 2024, 11:14

Фото: istockphoto/amixstudio

Один из рынков в Екатеринбурге блокирован неизвестными людьми, вооружёнными автоматами. Они одеты в камуфляжную форму, а лица их скрыты под масками.
Покупателей не выпускают с территории рынка, а продавцов выгнали из ларьков и павильонов, сообщает телеграм-канал Readovka. Какую структуру или организацию представляют вооружённые люди, пока остаётся неизвестным. Никакой официальной информации не поступало.

Камуфлированные автоматчики не предпринимают никаких активных действий, а просто блокируют входы и выходы с рынка. Причина и цель их визита также пока остаётся неизвестной. Никаких требований и указаний они не озвучивали. Остаётся ждать официальных комментариев от представителей власти или администрации торговой зоны.

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Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей
Путин: подготовлен новый документ о сотрудничестве России с Северной Кореей
19 июня 2024, 11:11

Фото: сайт Кремля

Подготовлен новый важный документ, определяющий сотрудничество России с Северной Кореей на ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время визита в Пхеньян, передает ТАСС.
«После вашего визита в Россию в прошлом году, наши государства укрепили межгосударственные связи, формирующие текущий уровень взаимодействия. Сегодня мы подготовили новый основополагающий документ, который станет основой наших отношений на долгосрочную перспективу», — заявил Путин на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Президент России также отметил, что в прошлом году страны отпраздновали 75-летие установления дипломатических отношений.

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#захарова
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В Польше признались, кто решит судьбу Украины
Экс-президент Польши Квасьневский: итог конфликта на Украине будет решен в США
19 июня 2024, 11:03

Фото: istockphoto/macky_ch

Экс-президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) сообщил, что итог конфликта на Украине будет решен в США. Об этом пишет РИА Новости.
Разговор велся на русском языке. Пранкеры говорили от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам экс-президента Польши, главные вещи будут решены в США. Все зависит от выборов, которые пройдут в ноябре. Однако с лидерами европейских стран тоже нужно работать, чтобы они знали, что борьба идет за все, а также понимали, что «это не борьба Украины с Россией. Это наша борьба», добавил он.

Квасьневский сказал, что все идеи бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, как завершить конфликт на Украине мирным путем, означают победу президента РФ Владимира Путина.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он также сообщал, что разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. Однако раскрывать его не стал, ссылаясь на то, что рычаг воздействия будет потерян.

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#борьба
#рф
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Захарова назвала истеричной реакцию Запада на визит Путина в КНДР
19 июня 2024, 10:40

Фото: сайт МИД РФ

Реакция Запада на визит президента России Владимира Путина в КНДР является истерической. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По словам дипломата, такая реакция связана с «нечеловеческой ненавистью» Вашингтона к Пхеньяну, которая длится в течение десятилетий.

«Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что ее поражает брезгливость, которую некоторые испытывают в отношении Северной Кореи из-за пути развития. Захарова пояснила, что они забывают, почему народно-демократическая республика «идет по своему собственному специфичному пути».

Российский лидер прибыл в Пхеньян поздней ночью. В аэропорту его лично встречал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Путин пробудет в Северной Корее с визитом 18 и 19 июня. Открывая встречу лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Он выразил полную поддержку проведения СВО. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продлились около 1,5 часов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу гибели российского военного корреспондента Никиты Цицаги в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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МВД: С начала года из России выслали более 30 тысяч иностранцев
19 июня 2024, 10:17

Фото: istockphoto/vichinterlang

Российские власти стали значительно чаще депортировать из страны иностранных граждан. С начала 2024 года за различные нарушения миграционного законодательства из России выслано более 30 тысяч иностранцев.
Такие цифры привела официальный представитель МВД Ирина Волк. В своём телеграм-канале она отметила, что это почти в два раза больше, чем годом ранее. В то же время, полицейские закрыли въезд в Россию 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад.

Спикер МВД также сообщила о завершении первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», проводимой ведомством. Ужесточен контроль за работодателями. Как следствие, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось на 7%, а за январь – май 2024 года – уже на 40%.

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#мигранты
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Япония сократила объем торговли с Россией
Минфин Японии: в мае импорт из России снизился на 32,2%
19 июня 2024, 09:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В мае торговый оборот России с Японией существенно сократился. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в экспорт из Японии в РФ в мае этого года составил 27, 81 млрд иен (176 млн долларов). Это меньше на 21,8 %, чем в аналогичном месяце в 2023 году. Импорт уменьшился на 32, 2%. Он составил 64,25 млрд иен (406,5 млн долларов). Кроме этого, в мае товарооборот составил чуть более 92 млрд иен.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония посчитала несправедливыми и неприемлемыми слова президента РФ Владимира Путина, который сказал, что российско-японский диалог будет возможен только после смены Токио позиции по Украине. Он отметил, что позиция Японии по «решению проблемы северных территорий», а также заключению мирного договора не изменится. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#импорт
#рф
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Axios: Белый дом отменил встречу с Израилем после выступления Нетаньяху
19 июня 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Белый дом отменил встречу и диалог высокого уровня с Израилем из-за видеообращения Биньямина Нетаньяху, в котором премьер-министр еврейского государства пожаловался на задержки поставок американского оружия.
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники. По словам одного из израильских чиновников, которые приводит сетевое издание, американцы пребывают в ярости, а видео Нетаньяху нанесло большой ущерб.

Кроме того, по словам американских источников, администрация Вашингтона недовольна «неблагодарностью» израильского премьера в вопросах военной помощи. Кроме того, советник президента США Джозефа Байдена Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и напрямую заявил ему о неприемлемости записанного видео и подобных обвинений.

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