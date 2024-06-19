Россия собирается приостановить участие в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ

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Комитет Совета Федерации предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта позиция согласована с коллегами из Государственной думы.
Об этом сообщил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также добавил, что на заседании комитета обсуждалась ситуация с невыдачей Румынией рабочих виз членам российской делегации на предстоящую сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Сенатор отметил, что ОБСЕ, к сожалению, безнадёжно деградирует, превращаясь в политизированный инструмент целенаправленной реализации антироссийского курса. Принципы, на которых держалась организация, утрачены, а тотальная украинизация сводит на нет деятельность по традиционным направлениям работы, заключил Джабаров.
Предложение о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она также добавила, что это будет означать приостановку выплат в эту организацию.
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Сенатор отметил, что ОБСЕ, к сожалению, безнадёжно деградирует, превращаясь в политизированный инструмент целенаправленной реализации антироссийского курса. Принципы, на которых держалась организация, утрачены, а тотальная украинизация сводит на нет деятельность по традиционным направлениям работы, заключил Джабаров.
Предложение о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она также добавила, что это будет означать приостановку выплат в эту организацию.
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Александр Бойцов