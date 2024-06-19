Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ

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Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за отсутствия условий для дальнейшей работы, сообщил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы покинем парламентскую ассамблею ОБСЕ, поскольку это давно назрело. Это не означает выход из самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но в парламентской части для российской делегации больше нет условий для работы», — цитирует Слуцкого РИА Новости.Эти слова прозвучали на фоне принятия Советом Федерации заявления, осуждающего попытки стран Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ. Сенаторы подчеркнули необходимость возврата к взаимодействию на принципах равноправия законодателей в рамках ПА ОБСЕ и ПАЧЭС.
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