Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие
В ходе пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнерам с просьбой о финансовой поддержке, передает агентство Блумберг.
Он заявил, что для активизации внутреннего производства оружия Украине необходимо около 30 миллиардов долларов к концу текущего года.
Зеленский отметил, что украинское производство оружия «не работает на полную мощность», и выпрашиваемая сумма должна помочь улучшить ситуацию. Он подчеркнул, что речь идет о приблизительной оценке затрат, необходимых для укрепления обороноспособности страны.
Директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров ранее сообщил, что Украина планирует начать выпуск собственных баллистических и крылатых ракет уже в середине 2025 года.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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