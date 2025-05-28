Зеленский снова выпрашивает у Запада деньги на оружие

28 мая 2025, 15:24

Bloomberg: Зеленский снова выпрашивает миллиарды долларов на оружие для Украины

Фото: iStock/IherPhoto

В ходе пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнерам с просьбой о финансовой поддержке, передает агентство Блумберг.