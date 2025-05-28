Умеров: Украина передала РФ меморандум по прекращению огня
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украины передала российской стороне свой меморандум о мирном соглашении. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандума, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение конфликта», — пишет Умеров.
Соответсвующий меморнадум был передан помошнику президенту России Владимиру Мединскому. Умеров отметил, что Украина готова к полному прекращению огня.
Помимо этого глава ведомства отметил, что у РФ есть не менее четырех дней для передачи соотвестсвующего документа со своими условиями. При этом встреча с российской стороной должна дать результат.