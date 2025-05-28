Умеров: Украина передала РФ меморандум по прекращению огня

28 мая 2025, 23:29

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украины передала российской стороне свой меморандум о мирном соглашении. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.







«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандума, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение конфликта», — пишет Умеров.