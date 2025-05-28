Spiegel: Зеленский досрочно уехал из Германии из-за наступления РФ
Владимир Зеленский решил досрочно уехать из Германии из-за наступления российской армии в Сумской области. Об этом пишет Der Spiegel.
«Зеленский не будет присутствовать на церемонии вручения премии Карла Великого. Он возвращается из Берлина обратно в Киев из-за надвигающегося российского наступления в Сумах», — передает издание.
На мероприятии премию Карла Великого должны были вручить главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Зеленский пропустит церемонию после информации о наступлении российской армии в Сумской области. Издание отмечает, что глава киевского режима посчитал неуместным находиться за границей на торжестве во время таких событий.