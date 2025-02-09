«Коммуникации идут по разным каналам»: Песков — о беседе Путина и Трампа

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
В американской прессе появились сообщения, что президент США Дональд Трамп переговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель главы российского государства Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
На традиционном брифинге официальный представитель Кремля напомнил журналистам, что по мере того, как новая администрация США разворачивает свою работу, появляется много различных коммуникаций.
Песков также заметил, что лично он может и не знать о каких-то контактах, встречах, переговорах, мыслях и намерениях. Понятно, что разговор двух лидеров, если он состоится (состоялся?), будет или был посвящён главным образом урегулированию украинского конфликта.
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«И эти коммуникации ведутся по разным каналам», — подчеркнул пресс-атташе российского президента.
Песков также заметил, что лично он может и не знать о каких-то контактах, встречах, переговорах, мыслях и намерениях. Понятно, что разговор двух лидеров, если он состоится (состоялся?), будет или был посвящён главным образом урегулированию украинского конфликта.
«В данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заключил Дмитрий Песков.
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Александр Бойцов