Песков: в Европе специально занимают однобокую позицию по Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Международные эксперты, желающие создать спецтрибунал по неким «преступлениям России» на Украине, осознанно занимают однобокую позицию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ЕК сообщила, что Евросоюз, Совет Европы и Украина планируют создать некий трибунал по «преступлениям России на Украине», который будет привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров, несущих ответственность за эти преступления.
По его словам, в Кремле не признают зарубежных экспертов, которые с 2014 года не обращали внимание на преступления Киева против людей и молчали о них.
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«Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность», — пояснил Песков.
По его словам, в Кремле не признают зарубежных экспертов, которые с 2014 года не обращали внимание на преступления Киева против людей и молчали о них.
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Элина Позднякова