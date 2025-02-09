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Штаты дадут Украине гарантии безопасности в любом возможном мирном урегулировании. В обмен на это Америка должна получить доступ к ресурсам в виде редкоземельных минералов и газа.
Именно таким планом по возможному соглашению между двумя странами поделился не только избранный, но уже и действующий президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Post. Впрочем, политик-бизнесмен по своему обыкновению употребил вместо договора слово «сделка». Стоимость её он также обозначил: 500 миллионов долларов.
Американский лидер пояснил, что хотел бы заключить такое соглашение с просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот встретится с вице-президентом США Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.
Отметим, что совместную с американцами добычу и разработку полезных ископаемых предложили киевские власти ещё осенью прошлого года. Аргументы: ресурсы ни в коем случае не должны попасть в распоряжение России.
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Американский лидер пояснил, что хотел бы заключить такое соглашение с просроченным украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот встретится с вице-президентом США Дэвидом Вэнсом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.
Отметим, что совместную с американцами добычу и разработку полезных ископаемых предложили киевские власти ещё осенью прошлого года. Аргументы: ресурсы ни в коем случае не должны попасть в распоряжение России.
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Александр Бойцов