NYP: Путин и Трамп переговорили по телефону насчет конфликта на Украине

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп переговорили по телефону насчет украинского конфликта. Об этом рассказал сам глава США журналистам.
«Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине», — передают New York Post.
При этом Трамп отказался отвечать на вопрос о том, сколько уже состоялось диалогов между ним и Путиным. Также президент США напомним журналистам, что если в 2022 году главой Штатов являлся бы он, то ему удалось бы избежать вооруженного столкновения между Украиной и РФ. В начале СВО Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена. К тому же президент заверил, что у него есть некий план по урегулированию украинского кризиса.
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