Акции двух компаний олигарха Коломойского* передали в доход РФ

Фото: РИА Новости / Михаил Маркив
Директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов заявил, что в доход государства были изъяты акции 2 компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*, а также 503 объекта недвижимости должников по его делу. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Кошехабльский районный суд Адыгеи принял решение об изъятии в доход государства 100 процентов долей компаний олигарха в связи с экстремистской деятельностью Коломойского* и его партнеров, а также с финансированием Вооруженных сил Украины.
Были переданы акции общества с ограниченной ответственностью «Южгазэнерджи» и общества с ограниченной ответственностью «Кейтеринг-ЮГ».
Ранее сообщалось, что Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Были переданы акции общества с ограниченной ответственностью «Южгазэнерджи» и общества с ограниченной ответственностью «Кейтеринг-ЮГ».
Ранее сообщалось, что Кошехабльский районный суд Адыгеи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Дарья Осипова