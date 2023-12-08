Компания «Совавто» снова продает билеты на маршрут Петербург - Хельсинки

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Автобусная компания «Совавто» возобновила продажу билетов на маршрут Санкт-Петербург - Хельсинки и обратно с 14 декабря. В фирме-перевозчике объясняют это появившейся информацией об открытии границы с Финляндией.
Напомним, 14 декабря истекает срок действия решения финских властей о двухнедельном закрытии всех автомобильных КПП на границе с Россией. Премьер-министр страны Суоми Петтери Орпо заявил, что правительство внимательно следит за обстановкой близ границы и решение о ее открытии либо продлении запрета будет принято не позднее 13 декабря.
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Александр Бойцов