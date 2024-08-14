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«Кому война, а кому мать родна»: СМИ раскрыли, кого «кормит» конфликт на Украине

InfoBRICS: Rheinmetall, поставляющая оружие для ВСУ, увеличила прибыть вдвое
14 августа 2024, 07:02
Фото: istock/Nataly Hanin

Фото: istock/Nataly Hanin

Западные военные компании оказались главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине, утверждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. В своей статье Лейрос сосредоточил внимание на немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие и технику на Украину.
По его данным, Rheinmetall объявила о значительном росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall», — отметил Лейрос.


По его словам, кризис на Украине привел к значительному увеличению заказов на военную продукцию со стороны западных стран, что и отразилось на финансовых показателях компаний-поставщиков.В статье также подчеркивается, что в условиях конфликта многие западные военные компании существенно увеличили свои доходы, что ставит под вопрос истинные цели и мотивы их вовлеченности в региональные конфликты.

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#вс рф
Суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина по делу об отмывании денег
14 августа 2024, 07:11

Фото: istock/Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции. Помимо этого, в суде добавили, что он объявлен в международный розыск.

Александр Поткин был осужден за отмывание похищенных средств в августе 2016 года. Ему грозит тюремный срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Отмечается, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.

До этого в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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Это не США: названо государство, которое имеет абсолютное влияние на Украину
Великобритания сильно влияет на Украину, заявил российский посол Келин
14 августа 2024, 04:56

Великобритания не только обучает украинских военных, но и активно участвует в проведении военных и диверсионных операций ВСУ, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его словам, британская сторона оказывает значительное влияние на руководство Украины.
Келин в интервью РИА Новости подчеркнул, что, помимо подготовки более 42 тысяч украинских военных с июня 2022 года, Великобритания также вовлечена в операции ВСУ в различных регионах. Он отметил, что ранее Минобороны России сообщало о более чем 800 британцах, отправившихся воевать на Украину, из которых 360 уже уничтожены.

В ответ на комментарии венгерского политического эксперта Дьёрдья Ногради о необходимости согласования атак в Курской области с США или Великобританией, Келин подтвердил информацию о значительной роли Великобритании в текущих военных событиях.

По данным посла, действия Великобритании подтверждают её активное участие в военных планах Украины, что подчеркивает сложность международной динамики в текущем конфликте.

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#новости
#всу
#минобороны
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Байден заявил, что получает данные об обстановке Курской области каждые 4-5 часов
14 августа 2024, 01:50

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что регулярно получает доклады о ситуации в Курской области, ему рассказывают об обстановке в регионе каждые 4-5 часов. Об этом он сообщил журналистам Белого дома. Он добавил, что находится в прямом контакте с Киевом.
«Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе», — пояснил американский лидер.
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Байден отказывался публично что-либо говорить о нападении Украины на Курскую область.

Ранее сообщалось, что Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.

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#сша
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#украина
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#байден
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Благословение на первое вторжение в Россию со времен Великой Отечественной дал Запад
Bloomberg: Киев изучал разные сценарии атаки на Россию после одобрения США и ЕС
14 августа 2024, 01:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Киевский режим рассматривал разные сценарии нападения на Россию после того, как получил одобрение от США и ЕС на первое вторжение на российскую территорию со времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. При этом союзники по НАТО не верят в то, что Украина сможет закрепиться в Курской области, указано в статье.
«Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки <…> прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу», — отмечается в публикации.
По данным агентства, Украина начала планировать нападение после того, как получила «благословение» от президента США Джо Байдена и Евросоюза.

Особенно подчеркивается, что таким образом Запад благословил первое военное вторжение на территорию России со времен Великой Отечественной войны.

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#сша
#нападение
#украина
#всу
#запад
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«Ты воин и должен защищать Родину»: «вагнеровец» с тяжелым ранением бьется на передовой
Штурмовик Ахманов: мы одержим победу и освободим все наши земли
14 августа 2024, 00:35

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Константин Ахманов из поселка Куженер продолжает защищать Родину на СВО, несмотря на тяжелое ранение. В свои 29 лет он имеет богатый опыт службы, включая службу в Псковской дивизии ВДВ и участие в боевых действиях в Африке в составе ЧВК «Вагнер».
Прибыв в Луганскую Народную Республику, Ахманов выполнял задачи штурмовика с пулеметом ПКМ, передает портал Pg12.ru. Несмотря на тяжелое ранение, полученное в апреле 2022 года, он продолжает бороться. Ахманов отметил, что работа с пулеметом требует высокой концентрации и мужества, особенно в условиях, когда враг активно пытается взять в окружение.

«У нашего противника ВСУ взгляды фашистские. В 1943 году мы нацистам уже Курскую дугу показали. Поэтому успехов у них там не будет. А мы одержим Победу, освободим все наши земли», — говорит штурмовик.
Он подчеркнул, что философия его службы проста.

«Ты воин, и должен защищать свою Родину, не жалея себя. Достойная смерть — это награда», — заявил он.
Ахманов также высказал мнение о том, что бойцы СВО нуждаются в юридической, психологической и медицинской помощи, и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за создание фонда «Защитники Отечества». Этот фонд оказывает реальную поддержку участникам СВО и их семьям.

Ахманов тяжело переживает нападение украинских боевиков на Курскую область, утверждая, что победа там недостижима для противника. Он верит в победу своей стороны и планирует вернуться в родное поселение Куженер после окончания спецоперации.

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#ранение
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Байден раскрыл, что он ждет от Ирана
Президент США Байден ждет, что Иран не ударит по Израилю при удаче сделки в Газе
14 августа 2024, 00:26

Фото: iStock/vadimrysev

Президент США Джо Байден заявил, что ждет отказ Ирана от возможного удара по Израилю, если сделка о прекращении огня в секторе Газа будет удачной. Об этом он сообщил журналистам пула Белого дома.
Американского лидера спросили, если сделка по сектору Газа будет успешной, то может ли Иран передумать наносить удар по Израилю в ответ на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
«Я ожидаю этого», — коротко ответил Байден.
Ранее сообщалось, что государственный департамент США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США отмечало, что Израилю к тому же одобрили продажу военной техники, ракет, снарядов для танков и минометов на $1,5 миллиарда долларов.

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#сша
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#иран
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#байден
#удар
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США одобрили продажу истребителей F-15 для Израиля
Госдеп США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 на $18 млрд
14 августа 2024, 00:12

Фото: iStock/rancho_runner

Госдеп США одобрил продажу Израилю 50 истребителей F-15 и сопутствующего оборудования общей суммой свыше $18 млрд долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.
Согласно опубликованным данным, в американскую поставку войдут 50 истребителей, 25 наборов для модификаций F-15I, 120 двигателей и другого оборудования. Если отправку вооружения согласуют, то поставки могут начаться в 2029 году.

Вместе с тем Израилю одобрили продажу тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов общей стоимостью больше 1,5 миллиарда долларов.

Информацию о согласовании продажи вооружения для Израиля передали в конгресс США.

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#вооружения
#израиль
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Евросоюз поддержал Киев в нападении на Курскую область
Глава дипломатии ЕС Боррель поддержал Киев в нападении на Курскую область
13 августа 2024, 21:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, обсуждая с украинским министром Дмитрием Кулебой нападение на Курскую область, заявил о полной поддержке Киева от имени всего Евросоюза. Об этом он написал в своих соцсетях. Атаку на территорию России Боррель назвал «контрнаступлением в районе Курска».
«Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины», — написал глава евродипломатии.
Ранее Кулеба писал, что отчитался перед Боррелем об атаке ВСУ на Курскую область. Глава украинского МИД также отметил, что попросил Евросоюз расширить производство и поставки вооружения на Украину.

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Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР
13 августа 2024, 21:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с министрами обороны Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР во время форума «Армия-2024» в Москве. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. Руководители обсудили развитие двустороннего сотрудничества в своей профильной сфере, указано в сообщении.
«Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро», — отмечается в материале.
МО РФ сообщает, что Белоусов обсудил с коллегами нынешнее положение и перспективы развития совместной работы в сфере обороны. Министры обменялись мнениями по самым актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.

Также Россия и Лаос подписали новое соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что сразу после открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024» состоялась встреча глав Минобороны России и Белоруссии Андрея Белоусова и Виктора Хренина. Министры предметно обсудили сложившуюся военно-политическую обстановку.

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