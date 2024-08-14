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Западные военные компании оказались главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине, утверждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. В своей статье Лейрос сосредоточил внимание на немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие и технику на Украину.
По его данным, Rheinmetall объявила о значительном росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По его словам, кризис на Украине привел к значительному увеличению заказов на военную продукцию со стороны западных стран, что и отразилось на финансовых показателях компаний-поставщиков.В статье также подчеркивается, что в условиях конфликта многие западные военные компании существенно увеличили свои доходы, что ставит под вопрос истинные цели и мотивы их вовлеченности в региональные конфликты.
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«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall», — отметил Лейрос.
По его словам, кризис на Украине привел к значительному увеличению заказов на военную продукцию со стороны западных стран, что и отразилось на финансовых показателях компаний-поставщиков.В статье также подчеркивается, что в условиях конфликта многие западные военные компании существенно увеличили свои доходы, что ставит под вопрос истинные цели и мотивы их вовлеченности в региональные конфликты.
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Елена Перлова