США скрывают правду? Почему Белый дом игнорирует события в Курской области

Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может отпугнуть международных союзников Киева. По словам Тиле, такие действия создают впечатление непредсказуемости и заставляют союзников быть более осторожными в вопросе предоставления Украине дальнобойных систем вооружений.