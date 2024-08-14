США скрывают правду? Почему Белый дом игнорирует события в Курской области

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Американский чиновник заявил, что США не поддерживали контакт с Россией по вопросу событий в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил чиновник на запрос агентства.Утром 6 августа подразделения ВСУ пытались захватить участок Суджанского района Курской области, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По последним данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Российский президент Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. В ответ на это, российские войска продолжат свои действия и достигнут поставленных целей, подчеркнул глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции, а в Курской области также объявлено чрезвычайное положение федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о теракте и убийствах.
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Елена Перлова