Как российские медики спасают жизни врагов: шокирующие подробности

Фото: istock/Dmytro Falkovskyi
Российские медики оказывают равную помощь как российским военным, так и украинским пленным, сообщил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
По словам Бабича, вне зависимости от того, с какой стороны был солдат, раненый в бою, медицинская помощь предоставляется ему на высшем уровне.
«Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, — это не медицинский вопрос. Наш вопрос — это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам», — отметил врач.
Доктор также привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который во время Наполеоновских войн лечил как русских, так и французских солдат и радовался их выздоровлению. Бабич подчеркнул, что философия и практика медицинской помощи остаются неизменными независимо от национальной принадлежности пострадавшего.
Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии.
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«Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, — это не медицинский вопрос. Наш вопрос — это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам», — отметил врач.
Доктор также привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который во время Наполеоновских войн лечил как русских, так и французских солдат и радовался их выздоровлению. Бабич подчеркнул, что философия и практика медицинской помощи остаются неизменными независимо от национальной принадлежности пострадавшего.
Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии.
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Елена Перлова