«Продержались всего сутки»: ВС РФ захватили штурмовую бригаду ВСУ под Курском

В Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Согласно источникам агентства, первоначально в плен попали трое бойцов этого подразделения, а затем еще двое их сослуживцев. Видео с кадрами, на которых запечатлены пленные, оказалось в распоряжении агентства.
На предоставленных кадрах видно, как российские солдаты ведут двоих украинских пленных к группе из еще троих захваченных ранее бойцов. Один из российских военных напоил пленных водой, после чего проводился досмотр и допрос.
Ранее в понедельник РИА Новости также показало кадры с пленными из штурмовой группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, захваченной под населенным пунктом Мартыновка. В связи с этим следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против командира 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство.
Захваченные в Курской области украинские военные заявили, что провели на территории российского региона всего около суток и были быстро взяты в плен после начала вторжения.
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На предоставленных кадрах видно, как российские солдаты ведут двоих украинских пленных к группе из еще троих захваченных ранее бойцов. Один из российских военных напоил пленных водой, после чего проводился досмотр и допрос.
Ранее в понедельник РИА Новости также показало кадры с пленными из штурмовой группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, захваченной под населенным пунктом Мартыновка. В связи с этим следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против командира 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство.
Захваченные в Курской области украинские военные заявили, что провели на территории российского региона всего около суток и были быстро взяты в плен после начала вторжения.
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Елена Перлова