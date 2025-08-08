«Конченная фигура»: депутат предрек Зеленскому скорый конец
Депутат Колесник: лишение Зеленского власти является вопросом времени
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что лишение Владимира Зеленского власти — это лишь вопрос времени, так как с ним невозможно вести переговоры, сообщает NEWS.ru.
Он охарактеризовал Зеленского как «конченную фигуру» в буквальном и переносном смысле.
«С Зеленским невозможно договориться ни о чем, он исчерпал себя. Лишение его власти — это только вопрос времени», — отметил Колесник.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук также призвал к отставке Зеленского, указывая на его отказ забрать тысячу пленных, что, по его мнению, демонстрирует безразличие властей к судьбе граждан. Кроме того, депутат Александр Дубинский заявлял, что если президент США Дональд Трамп добьется мирного разрешения конфликта на Украине, то дни Зеленского на посту президента будут сочтены. Он подчеркнул, что судьба нынешнего режима зависит от продолжения боевых действий.