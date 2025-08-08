08 августа 2025, 15:04

Депутат Колесник: лишение Зеленского власти является вопросом времени

Владимир Зеленский

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что лишение Владимира Зеленского власти — это лишь вопрос времени, так как с ним невозможно вести переговоры, сообщает NEWS.ru.





Он охарактеризовал Зеленского как «конченную фигуру» в буквальном и переносном смысле.





«С Зеленским невозможно договориться ни о чем, он исчерпал себя. Лишение его власти — это только вопрос времени», — отметил Колесник.