RT: Россиянка узнала дядю на фото пленных ВСУ и хочет спасти его от обмена
Жительница Белгорода Алеся узнала на фото одного из пленных солдат ВСУ своего дядю — 56‑летнего Виталия Спасского, который оказался в списке «отказников». Вся её семья — из Украины. Об этом пишет RT.
По словам Алеси, дядя воспитывал её до 14 лет, и она называла его «папой». Отец — русский, мама познакомилась с Виталием в России; официального брака у них не было, и они расстались. В середине 2000‑х мать с Алесей переехали в Россию из‑за трудностей на родине, а Спасский остался. После продажи жилья в Днепропетровской области и вопросов о дележке имущества у него возникла обида, и около десяти лет он не контактировал с сестрой и племянницей.
Когда мать Алеси серьёзно заболела, в 2017 году Спасский приезжал в Белгородскую область, и общение восстановилось. Перед началом СВО он жаловался на рост национализма в своём городе. По словам родственницы, однажды он позвонил и сообщил, что его мобилизовали — якобы забрали прямо с работы. В 2023 году он попал на фронт, связь оборвалась через три недели; уже будучи в плену, Спасский говорил, что без подготовки и при нехватке оружия «бросали на убой».
Алеся хочет увидеть дядю, поговорить с ним или хотя бы написать письмо. Она просит сообщить ему, чтобы не просился на обмен и остался в России — семья готова предоставить ему жильё. По её мнению, на Украине ему грозит смертельная опасность: его могут снова отправить на фронт, а в родном городе к нему относятся враждебно.
