RT: Россиянка узнала дядю на фото пленных ВСУ и хочет спасти его от обмена

08 августа 2025, 14:55

Фото: istockphoto/IherPhoto

Жительница Белгорода Алеся узнала на фото одного из пленных солдат ВСУ своего дядю — 56‑летнего Виталия Спасского, который оказался в списке «отказников». Вся её семья — из Украины. Об этом пишет RT.