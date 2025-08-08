Появились новые сведения о дате и месте встречи Путина и Трампа

08 августа 2025, 14:47

Fox News: встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа в Риме

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может состояться 11 августа в Риме. Об этом сообщает Fox News.