Появились новые сведения о дате и месте встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа может состояться 11 августа в Риме. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, стороны обсуждают возможность проведения переговоров уже в ближайший понедельник. Однако посольство Италии в Москве в комментарии РБК отказалось подтвердить эту информацию.
Ранее, 7 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение встречи на высшем уровне «в ближайшие дни». При этом Владимир Путин позже назвал Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) одним из возможных мест встречи с американским коллегой.
Официального подтверждения точной даты и места переговоров на данный момент нет. Представители Белого дома также пока не сделали соответствующих заявлений.
