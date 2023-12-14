«Кондиционеры шуруют»: Путин объяснил свой кашель

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему кашляет во время подведения итогов года.
«Кондиционеры шуруют», - уточнил Путин.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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