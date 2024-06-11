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Украинским учебным заведениям запретили включать кондиционеры и уличное освещение.
Об этом пишет украинское издание «Политика страны», ссылаясь на минобразования республики. Документ подписал замминистра образования Украины Андрей Витренко.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщили, что энергетическая система Киева близка к краху. Власти Украины признали, что смогут обеспечить лишь эпизодические поставки энергии зимой.
Они призвали бизнес сократить потребление электричества, чтобы улучшить баланс энергопотребления, сообщало ранее украинское издание «Зеркало недели». По словам Шмыгаля, в силу вступает указ о прекращении использования кондиционеров и наружного освещения зданий кабмина, министерств и не только.
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Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщили, что энергетическая система Киева близка к краху. Власти Украины признали, что смогут обеспечить лишь эпизодические поставки энергии зимой.
Они призвали бизнес сократить потребление электричества, чтобы улучшить баланс энергопотребления, сообщало ранее украинское издание «Зеркало недели». По словам Шмыгаля, в силу вступает указ о прекращении использования кондиционеров и наружного освещения зданий кабмина, министерств и не только.
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Алёна Самарева