Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Кондиционеры запретили включать в учебных заведениях на Украине

Кондиционеры запретили включать в учебных заведениях на Украине

На Украине запретили включать кондиционеры в учебных заведениях
11 июня 2024, 20:22
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Украинским учебным заведениям запретили включать кондиционеры и уличное освещение.
Об этом пишет украинское издание «Политика страны», ссылаясь на минобразования республики. Документ подписал замминистра образования Украины Андрей Витренко.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщили, что энергетическая система Киева близка к краху. Власти Украины признали, что смогут обеспечить лишь эпизодические поставки энергии зимой.



Они призвали бизнес сократить потребление электричества, чтобы улучшить баланс энергопотребления, сообщало ранее украинское издание «Зеркало недели». По словам Шмыгаля, в силу вступает указ о прекращении использования кондиционеров и наружного освещения зданий кабмина, министерств и не только.

Читайте также:

«В окружении»: боевик ВСУ откровенно высказался о ситуации на фронте

Фон дер Ляйен: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут направлены Киеву в июле

США назвали условие для предоставления Киеву кредита за счёт прибыли от активов РФ
#украина
#электричество
#школа
Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом
Путин надеется встретиться с Эрдоганом в июле на саммите в Астане
11 июня 2024, 21:20

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Об этом Путин сообщил во время встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

«Прошу передать мои наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что у нас будет возможность встретиться и обсудить все актуальные вопросы в июле, насколько мне известно, 3-4 числа, когда он будет в Астане на международном мероприятии», — сказал Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин 11 июня проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Читайте также:

Эрдоган обвинил военное лобби в блокировке переговоров по Украине

Эрдоган эмоционально высказался о бездействии ООН в Газе

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции
#владимир путин
#оон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума сняла Семигина с поста председателя комиссии по делам национальностей
11 июня 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

На пленарном заседании депутаты Госдумы приняли решение освободить Геннадия Семигина, представляющего фракцию «Справедливая Россия — За правду», от должности главы комитета по делам национальностей. Об этом говорится в постановлении российского парламента.
«Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета», — приводит документ ТАСС.
В конце мая фракция СРЗП приняла решение о снятии Семигина с поста председателя комитета по делам национальностей, объяснив это ротацией.

Ранее Семигин оказался в центре скандала из-за публикации на сайте движения «Патриоты России», которое он возглавляет: в статье утверждалось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских солдат на поле боя.

Читайте также:

Депутат Госдумы Семигин высказался о классе детей мигрантов в школе Волгограда

Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения

Госдума отозвалась о поставках оружия Украине
#имущество
#депутат
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны Словакии признало незаконной передачу Киеву военных самолётов
11 июня 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Словакия незаконно передала Украине боевые истребители МиГ-29 в 2023 году. В отношении бывшего министра обороны страны Ярослава Надя готовятся юридические меры.
Об этом в социальной сети написал госсекретарь словацкого военного ведомства Игор Мелихер. Незаконность передачи истребителей Украине подтвердил также омбудсмен Роберт Доброводский, который сообщил, что оборонному министерству обороны страны не удалось найти экспертный анализ, которым Надь оправдывал передачу МиГ-29.

По словам Мелихера, Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в области внешней политики. К таким решениям, несомненно, относится передача Украине военных самолётов стоимостью более 500 миллионов евро, утверждает госсекретарь оборонного ведомства Словакии.

Читайте также:

Словакия заявила об изменении политики в отношении ЕС и США

Словакия отказалась присоединиться к идее Чехии по закупке снарядов для ВСУ

Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией
#евро
#страны
#конституция
#омбудсмен
#словакия
#украина
#истребитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замминистра Тука: Зеленского к ссоре с Израилем привёл недостаток интеллекта
11 июня 2024, 19:28

Фото: сайт Кремля

Отсутствие интеллекта и неумение выступать без заранее заготовленного текста привело к тому, что украинский президент Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем. бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука
В интервью YouTube-каналу NewsRoom он вспомнил выступление Зеленского на конференции «Диалог - Шангри Ла», проходившей в начале июня в Сингапуре. Тогда киевский лидер заявил, что Украина признает Палестину в качестве независимого государства и сделает всё, чтобы «Израиль остановился».

«Кто его тянул за язык?» — возмущался бывший замминистра.

По словам Туки, его покоробили ответы Зеленского относительно Израиля после которого в еврейском государстве резко усилились антиукраинские настроения. По словам экс-замминистра, украинского президента не хватает интеллекта и подготовки для того, чтобы публично выступать без заранее заготовленного текста с суфлёром. По мнению Туки, окружение Зеленского должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы он «не позорил себя и страну».

Читайте также:

Зеленский поблагодарил Минобороны России «за помощь в декоммунизации»

Зеленский пообещал по максимуму восстановить энергообъекты до зимы

Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
#израиль
#украина
#язык
#youtube
#интервью
#лидер
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные ЦАХАЛ замаскировались под палестинцев при спасении пленных в секторе Газа
11 июня 2024, 19:17

Фото: iStock/e-crow

Солдаты из Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) приняли маскировку, представившись палестинскими беженцами, в рамках спасательной операции, проведенной в секторе Газа 8 июня. Эту информацию во вторник, 11 июня, раскрыл телеканал ABC News.
Два источника в израильских спецслужбах сообщили телеканалу, что бойцы спецназа облачились в одежду палестинских беженцев и прикинулись, будто ищут убежища, прежде чем проникнуть в здание, где держались заложники.

Они отметили, что силы «ЯМАМ» (Специальное подразделение пограничной полиции Израиля), работая совместно с внутренними силами безопасности, сумели тайно приблизиться к цели, прежде чем израильское командование дало команду на начало операции.

Читайте также:

ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов

ЦАХАЛ внесли в черный список ООН

Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ к «мощным» действиям против «Хезболлы»
#здание
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения
11 июня 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете приватизации имущества религиозного назначения. Разработан он был по инициативе Русской православной церкви.
Документ вводит прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Сделки по приватизации такого имущества, согласно закону, должны быть признаны недействительными.

Закон вступит в силу со дня его опубликования. Один из его авторов, председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил журналистам, что основной задачей закона является защита религиозного имущества от любых внешних посягательств. По словам парламентария, всё религиозное имущество — от церквей и убранства храмов до гостиниц для паломников — должно принадлежать церкви и использоваться исключительно по назначению.

Читайте также:

Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума утвердила кандидатуры на посты федеральных министров

Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
#имущество
#закон
#защита
#запрет
#сделки
#церковь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба МО Молдавии после скандала о госизмене
11 июня 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о снятии государственных наград с бывшего начальника генштаба Игоря Горгана после появления в СМИ информации о его предполагаемых связях с российской разведкой.
Адриан Бэлуцел, глава администрации президента Молдовы, предложил провести дополнительные проверки в министерстве обороны и Службе информации и безопасности для выявления возможных причастных к государственной измене, пишет РИА Новости.

Это предложение было сделано после того, как в СМИ появилась информация о том, что бывший начальник генштаба Молдавии мог предоставлять данные о визитах украинских представителей в страну и их военных закупках. СМИ называют его именно Игорем Горганом, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что он замешан в скандале о государственной измене.

Этот указ может быть оспорен в суде в течение 30 дней со дня его публикации.

Читайте также:

Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии

Президент Молдавии Санду утвердила поправки в статью УК о государственной измене

Додон: Санду не сможет выиграть выборы честно
#проверки
#данные
#сми
#указ
#информация
#новости
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-майор ВСУ прокомментировал странное поведение президента Украины
Майор ВСУ Лапин: Зеленский начал оскорблять лидеров Запада
11 июня 2024, 18:49

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорблением лидеров стран Запада усугубляет ситуацию.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Лапин удивлен, как можно обозвать президента Штатов Джо Байдена слабым из-за того, что тот не хочет ехать на саммит, а экс-президента США Дональда Трампа — «лузером».

По мнению экс-военного, высказывания президента Незалежной безрассудны.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина сделала все, что нужно, для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Financial Times писалаа, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил Минобороны России «за помощь в декоммунизации»

Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил Зеленский

Зеленский: Киев ожидает от Запада миллиарды евро для восстановления энергетики
#украина
#всу
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО по оказанию военной помощи Украине
Столтенберг: в НАТО есть разногласия по поводу оказания военной помощи Украине
11 июня 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

В НАТО существуют некоторые разногласия по усилению роли альянса по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания лидеров стран «Бухарестской девятки», которое прошло в Латвии.
«99% помощи Украине поступает от членов альянса. Но одни союзники сконцентрировались на оказании нелетальной помощи, другие — на летальной. В преддверии саммита в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями», — заявил Столтенберг.

Он выразил надежду на то, что страны НАТО смогут договориться о большей роли альянса в поддержке Украины, в том числе подготовке украинских военных и оказании помощи в области безопасности.

Столтенберг пояснил, что страны НАТО имеют разные точки зрения при подготовке к принятию важных решений на саммите по Украине.

Читайте также:

Столтенберг призвал выделять Украине по 40 млрд евро ежегодно

Столтенберг заявил, что Британия никогда не ограничивала применение оружия Киевом

Путин вспомнил времена, когда Столтенберг ещё «не страдал деменцией»
#евро
#страны
#нато
#британия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф