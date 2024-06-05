США назвали условие для предоставления Киеву кредита за счёт прибыли от активов РФ

Соединённые Штаты предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит на неопределённый срок санкции против России. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на дискуссионный документ ЕС.