США назвали условие для предоставления Киеву кредита за счёт прибыли от активов РФ

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Соединённые Штаты предоставят Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счёт прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит на неопределённый срок санкции против России. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на дискуссионный документ ЕС.
Отмечается, что данная инициатива США будет обсуждаться в ходе виртуальной встречи глав Минфинов ЕС, которая состоится 5 июня.
В настоящее время ещё не определены точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентная ставка, а также то, каким способом он будет предоставлен: напрямую или через посредника.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна готова предоставить Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов.
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В настоящее время ещё не определены точные детали кредита, в том числе срок его погашения, процентная ставка, а также то, каким способом он будет предоставлен: напрямую или через посредника.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страна готова предоставить Украине кредит, который будет погашаться за счёт доходов с замороженных российских активов.
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Анастасия Чинкова