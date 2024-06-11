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На Украине не смогут решить проблему нехватки людей на передовой.
Такое заявление сделал комбат Иван Матейко, его публикует «Фокус». По его мнению, у киевского режима нет мотивированных и обученных патриотов.
Он также подчеркнул, что ситуация патовая и людей не хватает на оборону, поэтому командиры решают отправлять в бой всех без разбора. Они толкают людей на смерть из-за страха потерять должность.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения. По его словам, западные страны, поставляя Киеву оружие, затягивают вооруженный конфликт.
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Он также подчеркнул, что ситуация патовая и людей не хватает на оборону, поэтому командиры решают отправлять в бой всех без разбора. Они толкают людей на смерть из-за страха потерять должность.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Украина в мае потеряла более 35 тысяч военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения. По его словам, западные страны, поставляя Киеву оружие, затягивают вооруженный конфликт.
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Алёна Самарева