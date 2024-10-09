Трамп заявил, что Россия и США были близки к полному отказу от ядерного оружия

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Flagrant.
Стороны были очень близки к полному избавлению от ядерного оружия. «Это было бы так прекрасно», подчеркнул политик.
Он уточнил, что данная сделка подразумевала участие США, России и Китая. Также предполагалось её дальнейшее распространение на другие государства.
Трамп добавил, что ядерное вооружение чересчур могущественно и его слишком много, поэтому такая сделка была бы кстати.
Ранее в этот день сообщалось, что десятки иранских депутатов обратились в Совбез страны с требованием разрешить производство ядерного оружия на фоне нарастающей угрозы от Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он уточнил, что данная сделка подразумевала участие США, России и Китая. Также предполагалось её дальнейшее распространение на другие государства.
Трамп добавил, что ядерное вооружение чересчур могущественно и его слишком много, поэтому такая сделка была бы кстати.
Ранее в этот день сообщалось, что десятки иранских депутатов обратились в Совбез страны с требованием разрешить производство ядерного оружия на фоне нарастающей угрозы от Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова