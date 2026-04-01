«Конфликт интересов»: Трамп недоволен действиями своих союзников по НАТО

Политолог Киреев: Интересы США и ЕС серьезно разошлись

На сегодняшний день интересы США и Европейского союза серьезно разошлись. Так считает политолог Владимир Киреев.





Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве действиями своих союзников по НАТО. Он добавил, что в ближайшее время будет пересматривать вопрос о членстве США в Североатлантическом альянсе.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Киреев отметил, что на сегодняшний день интересы США и ЕС серьезно разошлись. Причем расходиться они начали давно.





«Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке, его чрезмерная подчиненность даже не интересам США, а интересам Израиля, спровоцировали этот конфликт интересов, который ранее был неявным», — считает эксперт.