24 марта 2026, 23:35

Reuters: рейтинг Трампа упал до минимума за весь президентский срок

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 36%. Это минимальное значение за весь период его второго президентского срока, говорится в исследовании агентства Reuters совместно с компанией Ipsos.