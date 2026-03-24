Рейтинг Трампа упал до минимума за весь президентский срок

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 36%. Это минимальное значение за весь период его второго президентского срока, говорится в исследовании агентства Reuters совместно с компанией Ipsos.



В похожем опросе неделей ранее рейтинг Трампа был на уровне 40%, на этом же уровне он держался с середины прошлого года. В начале президентского срока деятельность американского лидера одобряли 47% граждан.

Наблюдаемое падение рейтинга может свидетельствовать о росте общественного недовольства по ряду актуальных вопросов внутренней и внешней политики, в том числе из-за ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что недельное снижение сразу на четыре процентных пункта — достаточно заметное и требует внимания со стороны администрации президента.

Александр Огарёв

