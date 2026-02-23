«Просто шантажирует»: Военэксперт расшифровал ультиматум Зеленского Евросоюзу
Военэксперт Дандыкин: Европа не даст денег на контрактную армию для Зеленского
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Евросоюз не будет выделять Украине средства на содержание контрактной армии. По его мнению, даже наиболее последовательные сторонники конфликта в Европе не поддержат инициативу Владимира Зеленского о финансировании контрактного призыва.
В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин пояснил, что требуемая сумма значительно превышает готовые объёмы европейской помощи, а Венгрия уже высказывает свои возражения.
«Я думаю, это такой демарш определённый. Зеленский, как всегда, делает так: «Не хотите, чтобы было вот так, чтобы показывали, как действуют [территориальные центры комплектования] и отправляют [на фронт]? Давайте платите, и всё». Он просто шантажирует. Ему позволяют это делать. Заигрался», — высказался аналитик.Эксперт добавил, что даже у наиболее активных сторонников Киева, например у Фридриха Мерца, подобные запросы вызовут сильное удивление.
