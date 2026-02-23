23 февраля 2026, 16:42

Военэксперт Дандыкин: Европа не даст денег на контрактную армию для Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Евросоюз не будет выделять Украине средства на содержание контрактной армии. По его мнению, даже наиболее последовательные сторонники конфликта в Европе не поддержат инициативу Владимира Зеленского о финансировании контрактного призыва.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин пояснил, что требуемая сумма значительно превышает готовые объёмы европейской помощи, а Венгрия уже высказывает свои возражения.

«Я думаю, это такой демарш определённый. Зеленский, как всегда, делает так: «Не хотите, чтобы было вот так, чтобы показывали, как действуют [территориальные центры комплектования] и отправляют [на фронт]? Давайте платите, и всё». Он просто шантажирует. Ему позволяют это делать. Заигрался», — высказался аналитик.