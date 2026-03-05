Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импорт в России
В случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива стоимость импортных товаров в России может вырасти на 15-30%. Об этом сообщает газета «Известия».
Этот пролив является важной транспортной артерией для мировой торговли, через него проходит пятая часть мировых морских поставок нефти.
Из-за боевых действий иранский Корпус стражей исламской революции заблокировал свободное мореходство. В результате страховые премии для судов в зоне конфликта увеличились в полтора раза. Крупные операторы приостановили транзит, сообщил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов.
Подорожание в первую очередь затронет электронику и автозапчасти, поступающие параллельным импортом. Основной удар придется на технику Apple, Samsung, Sony и комплектующие для европейских марок. Такие поставки в последние годы в основном шли через ОАЭ, отметил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
Перевозчики могут перенаправить грузы в обход Ормузского пролива, например, через Оман или мыс Доброй Надежды. Однако удлинение маршрутов приведет к увеличению сроков и удорожанию доставки.
