Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импорт в России

05 марта 2026, 08:59

Импортные товары подорожают на 15-30% из-за ситуации в Ормузском проливе

Фото: iStock/8thCreator

В случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива стоимость импортных товаров в России может вырасти на 15-30%. Об этом сообщает газета «Известия».