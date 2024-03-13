Конфликт на Украине спровоцировал массовые увольнения в финской армии

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Конфликт на Украине спровоцировал волну увольнений из финской армии. Об этом пишет Verkkouutiset.
«Выход из резерва, то есть, другими словами, подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стал очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва», - говорится в статье.Также добавляется, что в 2022 году после начала российской спецоперации также был зафиксирован рекордный всплеск увольнений в финской армии. Тогда из резерва вышли 3800 финнов. В текущем году уже 1700 военных подали соответствующие заявления, причем 1400 - только за февраль.
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Элина Позднякова