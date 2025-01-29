Конфликт в ДР Конго грозит дефицитом материалов для электроники во всем мире

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Вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго на фоне объявления войны со стороны Руанды угрожает производству материалов для электроники во всем мире. Этим поделились в издании «Взгляд».
«Есть вероятность, что тутси могут опять двинуться от Великих озер вглубь ДР Конго, по дороге конфискуя колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные копи», — сообщают в газете.
На сегодняшний день в Конго находится порядка 80% мировых залежей колтана. Именно этот материал необходим для производства электроники во всем мире, а именно мобильных телефонов и компьютеров. На фоне этого в издании отмечают, что сейчас все мировые производители электроники следят за происходящими событиями в Африке затаив дыхание.
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