Владимир Зеленский и его офис сильно боятся, что переговоры России и США буду проходить без участия Киева, но при этом они лишены любых рычагов давления на американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, комментируя сообщения СМИ об обращении Зеленского к Трампу с требованием позвать Украину на переговоры Штатов с Россией. По его мнению, Белый дом и вовсе намерен добиться скорейшего начала выборов на Украине, куда не Зеленский не будет допущен.
«А если допустят, то администрация Трампа сделает все, лишь бы добиться его поражения так, чтобы привести к власти кого-то другого, который был бы гораздо более управляемым для американцев, чем Зеленский и Ермак, власть Украины в нынешнем виде. Мнение Зеленского их не волнует от слова совсем. Конечно, Зеленский будет пытаться всячески влиять на переговорный процесс, но я думаю, что, конечно, процесс пройдет без его участия», — пояснил американист в беседе с RT.В то же время политолог Александр Асафов назвал результатом западного влияния ситуацию и в другой стране — в Сербии. В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что президент Александр Вучич не сможет надолго отсрочить протесты отставкой половины кабинета министров, так как волнения возникли не естественным путем, а из-за вмешательства извне. По его мнению, такие меры помогут лишь на время снизить напряженность и показать обществу готовность власти к переменам.
«Формальным поводом ко всем волнениям является трагедия в Нови-Саде с обрушением здания, и все требования протестующих по этой части уже выполнены. И он (Вучич. — прим.ред.) идет дальше, показывая, что подобных ситуаций не повторится, поскольку он сделает такие серьезные изменения в правительстве. Но коль скоро протесты — это отражение внешнего западного давления, им (протестующим. — прим.ред.) нужен, в принципе, любой повод», — указал Асафов.Читайте также:
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